Erst vor einigen Monaten zog Literatin und Heimatdichterin Lisa Hörting der Liebe wegen von Pöllau zu ihrem Herzbuben, ORF-Volkskulturchef Karl Lenz, nach Groß Florian. Mit im Gepäck hatte sie ihren Kater Fredinger, von seinem Frauerl liebevoll "Freddi" genannt. Wie nicht anders zu erwarten, avancierte die Samtpfote auch in ihrem neuen Domizil rasch zum Mittelpunkt. Wie bei Katzen üblich, macht Freddi, was er will, geht aus und kommt heim, wann es ihm beliebt und hat sich auch mit den Nachbarkatzen bestens angefreundet.