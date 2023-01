Das Tief über Italien hat die Süd- und Südweststeiermark auch am Dienstag fest in seinem Griff. In tieferen Lagen sorgt der Dauerregen dafür, dass Bäche und Flüsse, wie etwa die Sulm im Bereich Heimschuh, signifikant anschwellen. Die Gefahr von großflächigen Überschwemmungen ist vorläufig aber noch nicht gegeben. Brenzliger ist die Situation in den höheren Lagen der Region. Laut Geosphere Austria lag die Schneefallgrenze Dienstagfrüh teilweise schon bei 300 Metern. Bis Dienstagvormittag kamen etwa im Raum Pistorf 15 Zentimeter Neuschnee zusammen, in Leutschach fielen gar 40 bis 50 Zentimeter vom Himmel.