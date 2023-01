In eine prekäre Lage könnten Pendler am Bahnhof in Deutschlandsberg geraten. Der Gang zur Toilette ist dort grundsätzlich möglich. Jedoch nur an Werktagen von 8 bis 16.30 Uhr. Außerhalb dieser Zeit sowie samstags, sonntags und an Feiertagen steht man vor verschlossenen Türen. Auch der Warteraum hat dann geschlossen.