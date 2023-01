Wenn der Hals kratzt oder die Nase rinnt ist der erste Weg für viele Menschen jener zum Arzt und in die nächstgelegene Apotheke. Doch was, wenn die Apotheke das nötige Medikament nicht hat? Bei einigen Apotheken in Leibnitz und Deutschlandsberg ist dieser Mangel an Arzneimitteln zurzeit deutlich spürbar.