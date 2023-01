Am 13. Mai ist es wieder so weit: Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern werden weltweit vor dem Fernseher sitzen, mitsingen und mitfiebern. Der ESC geht an diesem Tag in Liverpool (Vereinigtes Königreich) über die Bühne. Ein Pflichttermin für den gebürtigen Hengsberger Michael Stangl. Für den Bewerb begeistern konnte sich der heutige Vizepräsident des österreichischen Song-Contest-Fanclubs aber nicht immer.