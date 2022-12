Unfall in Eibiswald

Pkw kam von Straße ab und riss Ortsschild und Laterne nieder

Die Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Unfall in Hörmsdorf in der Gemeinde Eibiswald ausrücken. Dabei kam ein Pkw von der Straße ab und hinterließ ein verwüstetes Bankett.