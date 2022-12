Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen, und in vielen Fällen kommt auch Fieber dazu: Steiermarkweit hüten derzeit viele Kinder das Bett. Auch Kinderärzte in Leibnitz und Deutschlandsberg verzeichnen eine enorm hohe Anzahl an Grippeerkrankungen unter den jungen Patienten. Dennoch appellieren die Medizinerinnen und Mediziner, die Ambulanz der Kinderklinik in Graz nur im Notfall aufzusuchen. Und, sie raten einmal mehr auch Kinder gegen die Grippe impfen zu lassen.