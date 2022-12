Ihren Augen nicht trauen wollten Montagnachmittag Beamte der Polizeiinspektion Lebring-St. Margarethen. Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B67 "blitzten" sie einen Klein-Lkw eines Paktezustelldienstes mit mehr als 115 Kilometern pro Stunde. Erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 50 km/h. Die 24-jährige Lenkerin aus Slowenien gab an, aufgrund des enormen beruflichen Zeitdrucks so schnell gefahren zu sein.