Eine rote Fahne zieht sich durch den Bezirk Leibnitz. So nennt man das Gebiet, das von der Verunreinigung des Grundwassers durch den Löschschaum der Feuerwehrschule in Lebring betroffen ist. Genauer gesagt sind das rund 80 Hausbrunnen in den Gemeinden Tillmitsch, Lang, Gralla und Lebring-St. Margarethen.