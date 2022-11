"Leckt's mi do am ...": Mit dem Lied der EAV, einem selbstgedrehten Video und einem kritischen Facebook-Posting schlug der Weststeirer Matthias Nebel, ehemaliger Teilnehmer der Castingshow "Voice of Germany", hohe Wellen. Nebel arbeitete sechs Jahre in der Gemeinde Frauental an der Laßnitz. Als Bademeister sah er im Freibad nach dem Rechten. Im Sommer dieses Jahres kündigte der Musiker.