Sie taten es aus Spaß. Weniger lustig dürften jedoch die nun drohenden Konsequenzen sein. Von Mai bis September mussten sich Fahrrad- und Mopedbesitzer in Wildon in Acht nehmen: Sechs Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren stahlen in diesem Zeitraum mehrere Fahrräder. Die Anzahl bewegt sich laut Polizeiinformationen im niedrigen zweistelligen Bereich.