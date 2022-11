Vor sieben Jahren nahm der Zwist seinen Lauf: 2015 wurde in Zirknitz (Gemeinde St. Stefan ob Stainz) auf einem ehemaligen Fußballplatz ein Hundesportverein gegründet. Seitdem fühlen sich die Anrainer in ihrer Lebensqualität eingeschränkt und klagen über unzumutbare Lärmbelästigung. Zu einem Kompromiss mit geregelten Kurszeiten sei man früher bereit gewesen, sagt Anrainersprecher Eduard Rosenball. Doch nachdem der Kursbetrieb in den letzten Jahren nicht eingeschränkt worden sei, fordern die Nachbarn nun die Vereinsauflösung.