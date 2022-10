Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Stefan Klug aus Falleg am Reinischkogel, in der Region weithin als "Klugbauer" bekannt, durfte kürzlich sein 101. Lebensjahr vollenden. Damit ist der legendäre Gastwirt nicht nur der älteste Gemeindebürger, sondern auch der älteste noch lebende Kommunalpolitiker von St. Stefan ob Stainz. Der Jubilar nahm diese Tatsache gewohnt gelassen hin und bewies bei einer kleinen Feier, dass er vor allem im Geiste noch sehr vital ist und sich seinen trockenen Humor bewahrt hat. Nach wie vor gilt sein Interesse dem kommunalen Geschehen in und rund um St. Stefan.