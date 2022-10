Vier Verletzte bei Pkw-Kollision in Ragnitz

Zwei Südsteirer und zwei Südoststeirer wurden am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Ragnitz, Bezirk Leibnitz, verletzt. Die Feuerwehren St. Georgen an der Stiefing, Obergralla, Polizei und Rotes Kreuz waren im Einsatz.