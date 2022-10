Schlimme Erinnerungen an den verheerenden Großbrand vor gut einem Jahr wurden am gestrigen Sonntag bei Karl Kuerbisch, dem Geschäftsführer des ECO-Parks in Wernersdorf in der Marktgemeinde Wies, geweckt. Kurz vor 13 klingelte bei ihm das Telefon. Am anderen Ende war die Feuerwehr, die ihn über einen laufenden Brandeinsatz am Werksareal informierte. "Da hat es mich schon ordentlich zusammengezogen", gesteht Kuerbisch.