Fehlende Netzwerkverbindungen sollen in Wagna bald der Vergangenheit angehören. Magenta baut im Rahmen der Glasfaseroffensive nämlich Gigabitanschlüsse. "Bis Ende 2023 werden in der Gemeinde rund 1100 Haushalte mit Gigabit-fähigen Anschlüssen versorgt werden. Wagna ist österreichweit die erste Gemeinde, in der wir unsere Offensive starten", erklärt Volker Libovsky von Magenta Telekom.