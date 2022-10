Es ist wieder so weit: Am Freitag, dem 21. Oktober, geht in der Sporthalle Leibnitz wieder die Bildungsmesse "Check your future" über die Bühne. Erstmals seit der Pandemie ist die Veranstaltung wieder in Präsenz möglich, wie Bürgermeister Michael Schumacher erfreut mitteilt. "Auf Anhieb fanden wir mehr als 70 Aussteller, das zeigt, was für einen Stellenwert die Stadt Leibnitz hat", zeigt er auf.