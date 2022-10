Das "Jugendbankerl" schaut cool aus, ist wind- und wetterfest, überdacht und kann problemlos wieder ab- und anderswo aufgebaut werden – so lautet das Grundkonzept vom Regionalen Jugendbeirat Südweststeiermark. "Der Rest wird sich im Laufe der Produktion mit den Jugendlichen ergeben. Auch der Name kann und soll von ihnen bestimmt werden", erzählt Jugendregionalmanager Peter Music. Aber warum braucht es so ein "Jugendbankerl"?