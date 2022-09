Besonders gefragt war am 18. September die Feuerwehrjugend aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. An den Wissenstest-Spielen (für Zehn- bis Zwölfjährige) und an den Wissenstests (für Zwölf- bis Fünfzehnjährige) nahmen im Bezirk Leibnitz sogar 358 junge Erwachsene teil. Um in den aktiven Feuerwehrdienst aufgenommen zu werden, ist nicht nur die Grundausbildung erforderlich, sondern auch ein Bestehen besagter Wissenstests in Gold. In der Schutzengelhalle in Heimschuh ging es für die Mädchen und Jungen ans Eingemachte: Vor insgesamt 42 Experten mussten sie ihr Wissen und Können unter Beweis stellen.