Mehr Freizeit, mehr Erholung, mehr Energie im (Arbeits-)Alltag: Die Vier-Tage-Woche ist immer mehr auf dem Vormarsch. Während viele Firmen die Vier-Tage-Woche als Probeprojekt testen, setzt ein südsteirisches Traditionsunternehmen das Konzept nun standardmäßig um. Ab Oktober 2022 wird bei Kamper Handwerk + Bau in Tillmitsch nur mehr an vier Tagen in der Woche gearbeitet. Auch das wöchentliche Stundenausmaß wird von 40 auf 38 Stunden reduziert. Das Besondere daran: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen weiterhin ihren vollen Lohn.