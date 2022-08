Der Eingang zur Test- und Impfstraße in der Koralmhalle in Deutschlandsberg ist frei. Keine Warteschlange, kein Sicherheitspersonal. An der Anmeldung sitzen zwei Damen, sie warten gespannt auf Neuankömmlinge, deren Daten sie für die Impfung aufnehmen können. Von der Anmeldung aus sieht man in den Wartebereich, in dem die frisch Geimpften 20 Minuten ausharren müssen. Ein älterer Mann sitzt dort mit einem kleinen Pflaster auf dem Oberarm und dem Impfpass in der Hand. Die übrigen Stühle sind leer. „Wir waren heute schon gut besucht. Es kommen hauptsächlich ältere Leute, die sich die Auffrischungsimpfung holen“, schildert Teamleiter Mario Tatzer.