Feuerwehreinsatz in Wies

Bub blieb mit dem Kopf zwischen Sprossen von Einfahrtstor stecken

Am Mittwoch rückten die Polizei, Feuerwehr und die Rettung zu einer Menschenrettung in Wies aus. Ein Bub hatte sich selbst in eine missliche Lage gebracht, aus der er sich nicht mehr befreien konnte.