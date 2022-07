Bauernhöfe gibt es viele, doch der Hof von Familie Pölzl in Wippelsach (Großklein) ist einzigartig. Der Drei-Generationen-Betrieb hat sich nicht auf Viehzucht, Weinbau oder Gemüse spezialisiert, sondern auf den Anbau von Schnittblumen. Was vor vier Jahren ganz klein mit der Aussaat von Blumen auf einer Fläche von 40 Quadratmetern begann, ist heute auf eine Größe von 700 Quadratmeter angewachsen. Das Konzept der Familie: Jeder, der möchte, kann sich direkt am Blumenfeld gegen eine freiwillige Spende selbst bedienen.