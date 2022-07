Glück im Unglück hatte eine 62-Jährige in der Nacht auf Montag bei einem Wohnungsbrand in Groß St. Florian. Laut Angaben der Polizei dürfte die Frau mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein. Als sie kurz nach 3 Uhr wieder wach wurde, stand ihre Wohnung bereits in Flammen. Die Weststeirerin konnte ihre Wohnung im Ortszentrum gerade noch selbstständig verlassen und den Notruf wählen. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und eine Verletzung am Fuß und wurde vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung ins LKH Weststeiermark in Deutschlandsberg gebracht.