Am Montagnachmittag, dem 27. Juni, kollidierten zwei Autos gegen 15.45 Uhr im Kreuzungsbereich in der Aflenzer Straße im südsteirischen Wagna miteinander. Einer der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen naheliegenden Acker geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurden sie ins LKH Wagna eingeliefert.

Die Aflenzer Straße wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Wagna, die mit 15 Mann im Einsatz war, für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Sie ist inzwischen wieder frei befahrbar. Die FF Wagna barg die Unfallfahrzeuge und übergab sie einem Abschleppunternehmen. Auch die Polizei war vor Ort.