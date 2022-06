Bei der Suche nach einem Automatenknacker bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Der bislang unbekannte Täter hatte bereits am 19. April einen Parkscheinkassenautomaten am Gelände des LKH in Deutschlandsberg aufgebrochen und dabei mehrere Hundert Euro erbeutet. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, kundschaftete er den Tatort bereits am Vormittag des 18. April aus und wurde dabei gefilmt.

Der Mann trug zum Tatzeitpunkt schwarze Sneakers mit großen runden hellen Punkten an den Fersen. Als besonderes Merkmal wird auf die Frisur (seitlich rasiert, oben längere Haare zu einem Zopf gebunden) hingewiesen. Zweckdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Groß Sankt Florian unter Tel. 059-133-6103 oder Polizeinotruf 133 entgegengenommen.