Eine Premiere gibt es für die ÖVP Deutschlandsberg: Mit Werner Amon stellen die weststeirischen Schwarzen zum ersten Mal ein Mitglied der Landesregierung. Dementsprechend wurde dem amtierenden Bezirksparteiobmann bei der jüngsten Sitzung seines Vorstandes große Wertschätzung entgegengebracht. Allen voran von dessen Vorvorgänger, dem langjährigen Bundesminister für Wirtschaft, Martin Bartenstein. Ihm zufolge sei Amon mit seiner jahrelangen Erfahrung genau der richtige Landesrat für Bildung, Europa und Personal. Dieser gab sich demütig: "Ich bin stolz darauf, in dieser Funktion nominiert zu werden und es ist eine Ehre für unser Heimatland Steiermark zu arbeiten." Den Bezirk Deutschlandsberg will er trotzdem nicht vernachlässigen. Beim Bezirksparteitag am 9. Juli in Lannach wird Amon wieder als Obmann kandidieren.