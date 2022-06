Nachdem der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ 2019 in „Big Gig“ umbenannt wurde, kam Corona. „Endlich ist es so weit. Endlich kann Big Gig stattfinden“, freute sich Thomas Brunner, Landesjugendreferent des steirischen Blasmusikverbandes auf diesen Landeswettbewerb, der am Wochenende im Greith-Haus über die Bühne ging.