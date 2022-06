32 neue Meister, 28 Lehrabsolventen mit ausgezeichnetem Erfolg und 25 Ausbildungsbetriebe: Mittwochabend ging die Verleihung der "Stars of Styria" in Groß St. Florian über die Bühne. Die Wirtschaftskammer Steiermark konnte im Rahmen dessen zahlreiche neue Fachkräfte gebührend feiern. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass im Bezirk Deutschlandsberg im Vorjahr 738 Jugendliche in 286 Betrieben eine Lehre absolvierten und zu Experten ihres Faches ausgebildet wurden.