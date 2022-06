Über 70 Kinder waren und sind die Hauptdarsteller des neu errichteten Kindergartens in St. Josef in der Weststeiermark, der am Sonntag mit einem großen Fest eröffnet wurde. Hunderte Gäste waren der Einladung von Bürgermeister Franz Lindschinger gefolgt. Allen voran Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der für den rund 2,5 Millionen Euro teuren Bau Landesmittel in der Höhe von 1,5 Millionen Euro freigab.