Kurz nach 10 Uhr heulte am Mittwoch die Sirene für die Freiwilligen Feuerwehren Rossegg, Ettendorf, Stainz und Wildbach sowie die Betriebsfeuerwehr Magna. Grund war der Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Pichling bei Stainz, den der Besitzer noch rechtzeitig entdeckt hatte. Als die rund 35 Einsatzkräfte eintrafen, standen Teile des Dachbodens, in dem Stroh gelagert war, in Brand. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehrleute konnte der Brand allerdings rasch eingedämmt und das Gebäude größtenteils gerettet werden.