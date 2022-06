Diese Fahrzeuge sind nicht zu übersehen: Die grüne Silhouette des Leibnitzer Hauptplatzes auf Motorhaube, Heck und an den Seiten sticht sofort ins Auge. Die Aufschrift "Mich kannst du mieten!" und ein riesiger QR-Code wecken bei Betrachtern zusätzliches Interesse. Das ist auch so beabsichtigt: Die vier E-Autos vom Typ Renault Zoe bilden nämlich die Flotte von "Carsharing Leibnitz". Ein Projekt der Stadtgemeinde Leibnitz in Kooperation mit dem Autohaus Vogl + Co. und der Energie Steiermark, das am Freitag offiziell Fahrt aufnahm. "Es ist ein zusätzlicher Baustein in unserem Mobilitätskonzept und wir hoffen, dass die Nachfrage und damit auch die Flotte wächst", betonte Bürgermeister Helmut Leitenberger.