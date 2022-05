Die Temperaturen steigen - nicht nur in der Luft und zu Wasser, sondern auch an den diversen Grillgeräten auf den heimischen Balkonen und Terrassen. Doch dass das Grillen eine reine Sommerbeschäftigung ist, das war einmal. Heutzutage stehen begeisterte Grillmeister rund ums Jahr an ihren Geräten, bestätigt Karlheinz Adam, in seinem 43. Dienstjahr bei Kada in Leibnitz tätig. Im Sortiment finden sich Geräte unterschiedlichster Art, vom klassischen Holzkohle- oder Gasgrill bis zum hochtechnischen Trend-Gerät wie dem "Big Green Egg", das nach dem Prinzip eines Keramikofens funktioniert. "Die hochwertige Keramik reflektiert Hitze, wodurch temperaturgenaues Arbeiten möglich wird."