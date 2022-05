Geschäftiges Treiben herrschte am Montag im Leibnitzer Grottenhof. Rund 400 Schülerinnen und Schüler waren gekommen, um nach zweijähriger Zwangspause wieder am "Markt der Artenvielfalt" des Naturparks Südsteiermark teilzunehmen. An zahlreichen Ständen erfuhren die Mädchen und Burschen Wissenswertes zum Thema Artenvielfalt im Lebensraum Naturpark. Angefangen von der Bedeutung der Honigbiene über die Rolle der Wildtiere bis hin zum Erkennen von Neophyten.