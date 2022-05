In Preding sieht die ÖVP rot. Konkret geht es um ein rund 5000 Quadratmeter großes Grundstück im Freiland, das in Bauland umgewidmet werden soll. Grundstücksbesitzer ist die Frau des Bauausschuss-Obmannes Stefan Gurt (SPÖ). Die ÖVP als Oppositionspartei machte dem Vorhaben bis dato jedoch einen Strich durch die Rechnung. "In diesem Bereich ist im örtlichen Entwicklungskonzept keine Erweiterung des Baulandes vorgesehen. Derzeit ist außerdem genug Bauland vorhanden, wir haben keinen Bedarf", erklärt Horst Becker, VP-Gemeinderat. Es ist aber nichts Persönliches, wie er betont.