Schon zwei Mal musste der Leichtathletik-Länderkampf der Masters-Leichtathleten in Leibnitz aufgrund von COVID-Restriktionen verschoben werden. Heuer ist es endlich so weit. Über 200 „etwas ältere“ Sportler aus Österreich, Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Slowenien werden am 21. Mai im Freizeitzentrum beim Städtischen Bad diesen prestigeträchtigen Wettkampf austragen. Unter ihnen sind zahlreiche Senioren-Welt- und Europameister, die noch Leistungen zeigen, von denen viele junge Menschen nur träumen können. Diesmal hat die Veranstaltung auch inklusiven Charakter, da die sehbehinderte Natalja Eder das österreichische Team verstärken wird. Sie gewann sowohl in London als auch in Rio bei den Paralympics Bronze und belegte in Tokio den 4. Platz im Speerwurf.