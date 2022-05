Mit der Rettung von Katzen von Bäumen oder Dächern hat die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf an der Sulm einschlägige Erfahrung. Einen Hund musste sie aber noch nie aus so einer misslichen Lage befreien. Bis zum vergangenen Montag, als gegen 12.30 Uhr der Anruf besorgter Hundehalter aus der Sulmbahnsiedlung einging. Ihr Vierbeiner hatte sich über das Fenster einer Wohnung im ersten Stock auf das Vordach verirrt. Dort verlor das verängstigte Hündchen offensichtlich die Orientierung und fand nicht mehr zurück in die Wohnung.