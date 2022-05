Ihr Anteil steigt zwar stetig, unterm Strich sind Frauen in Führungsfunktionen bei den Freiwilligen Feuerwehren in der Region aber immer noch klar in der Unterzahl. Eine erfreuliche Ausnahme ist die Freiwillige Feuerwehr Pirkhof (Gemeinde St. Stefan ob Stainz), wo mit Marika Langmann seit Kurzem eine Frau als stellvertretende Kommandantin fungiert. Im Zuge der Wehrversammlung wurde die 21-Jährige zur zweithöchsten Offizierin der Wehr gewählt und darf sich nun Oberbrandinspektorin nennen. "Es ist eine große Freude für mich, dass meine Kameraden bei der Wahl hinter mir und zu mir gestanden sind und ich jetzt ihre Interessen an der Spitze vertreten kann, um gemeinsam unsere Ziele zu schaffen. Diese beinhalten zunächst vor allem die Fertigstellung unseres neuen Feuerwehrhauses", erklärt Langmann.