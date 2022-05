Ob es an der noch fehlenden Fahrpraxis lag, ist nicht bekannt. Fest steht, dass eine Fahranfängerin aus dem Bezirk Leibnitz Freitagfrüh auf der L624 in St. Nikolai ob Drassling ohne Fremdbeteiligung von der Straße abkam. Laut Polizei geriet die 17-Jährige kurz vor 7 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve mit ihrem Pkw aufs Bankett. Sie verriss das Steuer und fuhr in einen angrenzenden Acker, in dem sich ihr Fahrzeug mehrmals seitlich überschlug, aber schließlich wieder auf den Rädern zum Stillstand kam.