Treffender könnte das Motto für das Bio-Fest am Samstag, dem 30. April, in Deutschlandsberg nicht sein: Von 10 bis 18 Uhr laden Stadtmarketing, Bio Ernte Steiermark und die Lebensmittelkooperative Deutschlandsberg zum großen "Frühlingserwachen". Dieses bezieht sich nicht nur auf die Vegetation, sondern auch auf die Veranstaltung selbst. In den letzten beiden Jahren konnte sie pandemiebedingt nur in einer abgespeckten Variante im Rahmen eines Bauernmarkts durchgeführt werden. Heuer feiert das Bio-Fest sein Comeback als große Publikumsveranstaltung.