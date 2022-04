"Den Wein in die Stadt bringen", so lautet das Motto der Aktionsgemeinschaft "Leibnitz lädt ein" für die kommenden Veranstaltungen. Kein Wunder, dass eine für ihre edlen Tropfen bekannte Gemeinde den Start des Reigens "Eine Gemeinde zu Gast" am Leibnitzer Hauptplatz macht: Leutschach an der Weinstraße.