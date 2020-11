Facebook

Regionalität als Geschäft: Das Lagerhaus bietet rund 800 Artikel von 160 Bauern aus der Region an © Robert Lenhard

Nichts ist so beständig wie der Wandel – ein Faktum, dem sich auch die tief in der Süd- und Südweststeiermark verwurzelte Landwirtschaft nicht verschließen kann. Erst recht in Zeiten der Pandemie, deren Auswirkungen auch die bäuerlichen Betriebe in der Region deutlich zu spüren bekommen. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinn.