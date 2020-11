Facebook

Am Montag noch überrannt, am Dienstag musste auch der Obi-Markt die Pforten schließen © Kuzmicki

Ganz so apokalyptisch wie der erste Lockdown im März mutete Lockdown Nummer zwei an seinem ersten Tag nicht an. Zwar war das Bild vor allem bei den Einkaufszentren und Fachmarktzeilen der Region ein völlig anderes als noch am Montag. Da war der Ansturm ja noch so enorm, dass es sich überall gewaltig staute. Am Dienstag dann das komplette Gegenteil. Geschlossene Geschäfte, leere Parkplätze, keine Menschen.