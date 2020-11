Nachbar rettete Donnerstag in der Früh eine Person aus einer verqualmten Wohnung in Leibnitz. 60 Bewohner wurden in die Staudinger-Halle gebracht, die als Notlager diente.

Brandeinsatz in Leibnitz am Donnerstag morgen © Feuerwehr Leibnitz

Zu einem Zimmerbrand kam es am Donnerstag in der Frühgegen 6 Uhr in Leibnitz. Aus bisher noch unbekannter Ursache entstand in einer Wohnung in der Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse ein Brand.