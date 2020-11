Kleine Zeitung +

Erneuter Brand in Leibnitz Dieselbe Wohnung fing wieder Feuer

Am Donnerstag in der Früh rettete ein Nachbar eine Person aus einer verqualmten Wohnung in Leibnitz. 60 Bewohner wurden in die Staudinger-Halle gebracht, bei zwei Personen bestand ein Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Am Vormittag fing dieselbe Wohnung erneut Feuer.