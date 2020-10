Facebook

Die Mittelschule Straß bleibt nach mehreren Coronafällen bis nach den Herbstferien gesperrt © Robert Lenhard

Mit einer schlechten Nachricht endete das Wochenende für die Eltern, Schüler und Lehrer der Mittelschule Straß (Bezirk Leibnitz). In einem eilig verfassten Brief informierte die Schulleitung am Sonntag darüber, dass die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz ab Montag, dem 19. Oktober, eine Sperre der Schule verfügt habe. Grund sind die sich häufenden Coronainfektionen an der Bildungseinrichtung. Mit Stand Sonntag galten drei Lehrkräfte und neun Schüler als bestätigte Fälle. Eine Lehrkraft muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden, auch einige Schüler sollen leichte Symptome zeigen. Seinen Ausgang nahm der Corona-Cluster bereits am 8. Oktober. Nachdem eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurden drei Klassen und mehrere Lehrer nach Hause geschickt.