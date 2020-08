Sommergespräch"Ein Leben in Konjunktiven ist für mich kein Leben"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Sir" Oliver Mally hat mit Kleinheit keine Probleme © Leodolter

Lieber Oliver Mally, wie geht es Ihnen als Musiker, der üblicherweise in der Weltgeschichte unterwegs ist, in diesem Coronasommer?

OLIVER MALLY: Ich habe versucht, mich nicht der Schockstarre hinzugeben und besser in die Offensive zu gehen. Daraus ist beispielsweise der Kultursommer Wagna/Leibnitz entstanden, wo ich vom Sessel aufstellen übers Absperren bis hin zur Musik alles gemacht habe. Wir müssen einfach Plätze finden, die bespielbar sind und die Kleinkunst- und Kultur am Köcheln halten.