Gerald Holler übergibt das Amt des Obmanns an Christoph Zirngast. Der 38-Jährige will unter anderem die Direktvermarktung fördern.

Christoph Zirngast (rechts) folgt Gerald Holler als Obmann der Landwirtschaftskammer Leibnitz nach © K.K.

Nach sechs Jahren als Obmann der Landwirtschaftskammer Leibnitz macht Gerald Holler (46) Platz für einen Jüngeren. Hintergrund ist sein Einzug in den Landtag Ende 2019, was laut ÖVP-Statuten nicht mit der Funktion des Bezirkskammerobmanns vereinbar ist. Nicht betroffen ist sein Amt als Bezirksobmann des Bauernbundes, auch als Bezirkskammerrat wird er weitermachen.

„Es war eine schöne Zeit, in der wir viel Positives für unsere Landwirte bewegen konnten“, zieht Holler eine zufriedene Bilanz. So sei vor allem in der Wasserschongebietsdebatte viel gelungen, auch wenn die Gesamtsituation weiterhin schwierig sei.