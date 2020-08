Facebook

Das Auto wurde 200 Meter mitgeschleift © FF Freidorf

Auf einer unbeschrankten, aber mit einer Lichtanlage geregelten Bahnkreuzung mit der L 601 (Schröttenstraße) in Freidorf an der Laßnitz (Frauental, Bezirk Deutschlandsberg) kam es am Samstag gegen 19 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Garnitur der GKB: Der Pkw-Lenker dürfte den herannahenden Zug, der Richtung Eibiswald unterwegs war, wegen der tiefstehenden Sonne übersehen haben, so die Polizei - das Auto wurde erfasst und rund 200 Meter mitgeschleift.