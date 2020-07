Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Hochmair begeisterte im Greith-Haus das Publikum © Ulrike Rauch

Isabella Holzmann, Leiterin des Greith-Hauses in St. Ulrich im Greith, ist immer noch hin und weg. Am Wochenende hat man in dem weststeirischen Kulturhaus mit gleich drei Vorführungen von Goethes „Werther“ die coronabedingte Diät beendet und ist damit fulminant, wie sie sagt, in die Sommersaison gestartet. „Die mitreißende Solo-Performance von Philipp Hochmair war ein Luxuserlebnis für die Gäste, für das es Standing Ovations gab“, freut sich Holzmann.